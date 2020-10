Temperatura em Campo Grande pode chegar a 44°C neste sábado

No primeiro sábado (3), de outubro, mês que promete repetir as altas temperaturas e o tempo seco de setembro, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões e sem expectativa de chuva no Estado.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a umidade relativa do ar ficará muito baixa à tarde, considerado estado de alerta com tendência a emergência segundo a Organização Mundial de Saúde, variando entre 10% a 50% no MS.

Com vento fraco a moderado em todas as regiões, as temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 25 °C a 40 °C, sendo as cidades da região leste como Água Clara e Paranaíba as que sofreram com o maior calor registrando até 44°C.

Em Campo Grande, dia será marcados por névoa seca, a variação de temperatura está estimada em 22 °C a 44 °C, conforme nota do Cemtec e previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o Inmet, todo o Estado segue em estado de alerta para perigo de onda de calor e baixa umidade, por isso todo o cuidado deve ser redobrado.

- Evitem sair ao sol por longos períodos das 10h às 16h

- Beba bastante água durante o dia. O ideal é que caso a pessoa precise sair, carregar uma garrafinha

- Procurar ambientes abertas e climatizados

- Atividades físicas não são recomendadas

- Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Confira como fica a previsão do tempo em algumas cidades:

Deixe seu Comentário

Leia Também