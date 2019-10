Temperatura permanece estável nesta terça-feira

Com a temperatura mínima prevista de 19ºC e máxima de 29ºC, segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande apresenta tempo nublado durante toda a terça-feira (08) e há possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas. A umidade relativa do ar segue elevada ficando entre 50% e 80%.

Não há previsão de chuva para a quarta-feira (09), os termômetros terão leve elevação amanhã, mas será um dia encoberto, conforme previsão.

Para a terça-feira, o Inmet emitiu alerta de tempestade para cidades no interior do estado. As cidades que estão na mira do alerta são: Três Lagoas, Sonora, Selvíria, São Gabriel Do Oeste, Rio Verde De Mato Grosso, Ribas Do Rio Pardo, Pedro Gomes, Paranaíba, Paraíso Das Águas, Inocência, Figueirão, Coxim, Costa Rica, Corumbá, Chapadão Do Sul, Cassilândia, Camapuã, Bandeirantes, Aparecida Do Taboado, Alcinópolis e Água Clara.

Deixe seu Comentário

Leia Também