Temperatura pode chegar a 38°C em Campo Grande nesta quinta

A previsão do tempo é de poucas nuvens e muito calor nesta quinta-feira (10), em Campo Grande que pode ter o céu encoberto durante a noite.

Os termômetros na capital podem registrar 38°C de temperatura máxima e 20°C a mínima, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



As temperaturas no mês de setembro em Mato Grosso do Sul variam entre 18 °C a 33 °C, sendo que conforme o mapa de anomalia de temperatura previsto pelo Inmet, as temperaturas tendem se encontrar acima da média em todo o Estado com a máxima chegando a 36°C, com a região pantaneira a mais quente no período podendo chegar a máxima de 38°C.

A semana vai continuar quente com a massa de ar seco predominando grande parte do período e só deve enfraquecer gradativamente no final do mês.

