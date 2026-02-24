Menu
Temperaturas ficam amenas com auxílio de frente fria e terça pode ter chuvas em MS

Máximas não devem ultrapassar os 30°C em grande parte do Estado

24 fevereiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo amanheceu nublado e até rolou chuva na madrugada em Campo GrandeTempo amanheceu nublado e até rolou chuva na madrugada em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Com auxílio de uma frente fria, as temperaturas em Mato Grosso do Sul passam a ficar amenas a partir desta terça-feira, dia 24, onde as máximas não devem ultrapassar os 30°C em grande parte do Estado.

Assim, o dia será marcado por condições de maior instabilidade, podendo ocorrer pancadas de chuvas e até temporais em vários momentos da terça-feira.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado a formação de um ciclone extratropical. Há previsão de acumulados significativos de chuva, com volumes que podem superar 30 a 40 mm em 24 horas.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 29°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 30°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 30°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 30°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 27°C.

