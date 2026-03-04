Menu
Menu Busca quarta, 04 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
Clima

Temperaturas passam dos 38Â°C em MS e umidade cai para 25%

Dados do Cemtec apontam calor forte e ar seco em diversas cidades do Estado

04 marÃ§o 2026 - 11h35Sarah Chaves
Foto: Gerada por IAFoto: Gerada por IA  

Mato Grosso do Sul registrou temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). A maior temperatura do período foi registrada em Porto Murtinho, que atingiu 38,2°C na terça-feira (3).

Em seguida aparecem Corumbá, com 37,5°C, e Nhumirim, na região da Nhecolândia, com 36,5°C. Também registraram temperaturas elevadas os municípios de Iguatemi (36,4°C), Bonito (36,3°C) e Aquidauana, na Fazenda Barranco Alto, na região da Nhecolândia (36,3°C).

Outras cidades com máximas acima dos 36°C foram Corumbá, na Fazenda Campo Zélia (36,3°C), Jardim (36,2°C) e Maracaju (36,1°C). Em Campo Grande, a temperatura máxima registrada foi de 33,7°C.

Além do calor, os índices de umidade relativa do ar também ficaram baixos em várias regiões do Estado, aproximando-se de níveis considerados de atenção. O menor índice foi registrado em Chapadão do Sul, com 25%, mesma marca observada em Jardim e Três Lagoas.

Outros municípios com baixa umidade foram Costa Rica (26%), Amambai, na estação Novo Horizonte (27%), Paranaíba (27%) e Cassilândia (27%). Em Dourados e Ponta Porã, os índices chegaram a 28%, enquanto Campo Grande registrou umidade mínima de 31%.

De acordo com o Cemtec, valores de umidade abaixo de 30% já indicam situação de alerta para a saúde, podendo provocar desconforto respiratório, ressecamento da pele e irritação nos olhos. Diante do cenário de calor e ar seco, a recomendação é aumentar a ingestão de água, evitar exposição prolongada ao sol nos períodos mais quentes do dia e manter ambientes ventilados.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Sol brilhou logo pela manhã em Campo Grande
Clima
Sem chance de chuva, quarta-feira terÃ¡ mais um dia de calor intenso em MS
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
JustiÃ§a
Homem que matou o padrasto a facadas em Campo Grande enfrenta jÃºri popular
Sol e poucas nuvens em Campo Grande
Clima
Calor se intensifica ainda mais nesta terÃ§a e temperaturas flertam com 40ºC em MS
Previsão aponta calor extremo em boa parte do Estado
Clima
Onda de calor em MS pode chegar a 39Â°C a partir de quarta-feira
Sol já deu suas caras logo nas primeiras horas da manhã
Clima
Semana inicia com temperaturas altas, mas com leve risco de tempestade em MS
Céu amanheceu com algumas nuvens em Campo Grande
Clima
Domingo comeÃ§a com sol, mas previsÃ£o indica tempestade Ã  noite em Campo Grande
Sol apareceu entre nuvens em Campo Grande
Clima
Fevereiro encerra com intenso calor e poucas chances de chuva em MS
Dia amanheceu sem nuvens em Campo Grande
Clima
Sistema de alta pressÃ£o impÃµe calor intenso de atÃ© 38Â°C em MS nesta sexta
Clima de sol em Campo Grande
Clima
Temperaturas amenas pela manhÃ£ e clima estÃ¡vel ditam a quinta-feira em MS
Dia amanheceu bastante nublado e com chuva em Campo Grande
Clima
Instabilidade persiste e quarta-feira deve ser chuvosa em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Lua de sangue
Geral
Lua de Sangue: Eclipse deixarÃ¡ a lua vermelha nesta terÃ§a-feira
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
PolÃ­cia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande Ã© alvo de B.O por estupro de adolescente