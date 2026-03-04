Temperaturas passam dos 38Â°C em MS e umidade cai para 25%

Mato Grosso do Sul registrou temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). A maior temperatura do período foi registrada em Porto Murtinho, que atingiu 38,2°C na terça-feira (3).

Em seguida aparecem Corumbá, com 37,5°C, e Nhumirim, na região da Nhecolândia, com 36,5°C. Também registraram temperaturas elevadas os municípios de Iguatemi (36,4°C), Bonito (36,3°C) e Aquidauana, na Fazenda Barranco Alto, na região da Nhecolândia (36,3°C).

Outras cidades com máximas acima dos 36°C foram Corumbá, na Fazenda Campo Zélia (36,3°C), Jardim (36,2°C) e Maracaju (36,1°C). Em Campo Grande, a temperatura máxima registrada foi de 33,7°C.

Além do calor, os índices de umidade relativa do ar também ficaram baixos em várias regiões do Estado, aproximando-se de níveis considerados de atenção. O menor índice foi registrado em Chapadão do Sul, com 25%, mesma marca observada em Jardim e Três Lagoas.

Outros municípios com baixa umidade foram Costa Rica (26%), Amambai, na estação Novo Horizonte (27%), Paranaíba (27%) e Cassilândia (27%). Em Dourados e Ponta Porã, os índices chegaram a 28%, enquanto Campo Grande registrou umidade mínima de 31%.

De acordo com o Cemtec, valores de umidade abaixo de 30% já indicam situação de alerta para a saúde, podendo provocar desconforto respiratório, ressecamento da pele e irritação nos olhos. Diante do cenário de calor e ar seco, a recomendação é aumentar a ingestão de água, evitar exposição prolongada ao sol nos períodos mais quentes do dia e manter ambientes ventilados.

