Clima

Temperaturas seguem altas nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul

Meteorologia que existe condições para pancadas de chuva ao longo do dia

11 fevereiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Céu amanheceu com algumas nuvens em Campo GrandeCéu amanheceu com algumas nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O tempo não deve sofrer muitas alterações nesta quarta-feira, dia 11, pois o calor deve continuar em alta e as temperaturas máximas permanecem na casa dos 37°C em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a condição para chuvas permanece ao longo da semana. Em pontos isolados do estado, não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva e tempestades.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 36°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 37°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 31°C.

