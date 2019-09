Temperaturas voltam a se elevar diminuindo previsão de chuva, segundo Inmet

A previsão para este sábado (28), é de diminuição de instabilidade e nebulosidade de chuva, com poucas nuvens e tempo claro em Campo Grande.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a área de baixa pressão diminui significativamente em todo o Estado. Em Campo Grande máxima pode chegar a 32ºC e a mínima fica na casa dos 17ºC, com tempo firme.

Para o interior do Mato Grosso do Sul, as temperaturas se elevam, e umidade ainda são prováveis na área de divisa com a Bolívia, Mato Grosso e Goiás. Máxima pode chegar a 37 ºC e mínima fica em 15º C.

Umidade relativa do ar fica entre 25% a 80% em todo o estado.

