Umidade deve cair mais e mÃ¡ximas nesta sexta-feira chegam a 40Â°C em MS

A sexta-feira, dia 6, em Mato Grosso do Sul, promete ter duas situações que preocupam a população. Primeiro, são as temperaturas que agora chegam na casa dos 40°C e baixa umidade relativa do ar que deverá ficar em 15%.

A previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. Essa condição ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), apesar da condição mais estável, não se descartam pancadas de chuva típicas de verão, que podem ocorrer de forma isolada e rápida.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 22°C e máximas podendo chegar a 39°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 40°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 38°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 38°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 23°C e máxima de até 36°C.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m