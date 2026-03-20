VerÃ£o encerra com calor de 37Â°C e poucas chances de chuva em MS nesta sexta

A estação do verão se despede oficialmente nesta sexta-feira, dia 20, e dará ao lugar a estação de outono. Mas antes de sair de cena, o verão deixará marcas e é esperado calor de até 37°C em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

As chances de chuvas são mínimas e isso será visto diante das instabilidades irregulares, pois algumas localidades poderão receber pancadas de chuva ao longo do dia, enquanto outras não.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição meteorológica está associada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado ao intenso transporte de calor e umidade, além da passagem de cavados que favorecem a formação de instabilidades.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 35°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 37°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 37°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 37°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 32°C.

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