Menu
Menu Busca sexta, 20 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Clima

VerÃ£o encerra com calor de 37Â°C e poucas chances de chuva em MS nesta sexta

Campo Grande deve atingir mÃ¡ximas de 32Â°C sÃ³ longo do dia

20 marÃ§o 2026 - 06h50Vinicius Costa    atualizado em 20/03/2026 Ã s 06h57
Sol já deu suas caras logo nas primeiras horas da manhãSol jÃ¡ deu suas caras logo nas primeiras horas da manhÃ£   (Luiz Vinicius)

A estação do verão se despede oficialmente nesta sexta-feira, dia 20, e dará ao lugar a estação de outono. Mas antes de sair de cena, o verão deixará marcas e é esperado calor de até 37°C em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

As chances de chuvas são mínimas e isso será visto diante das instabilidades irregulares, pois algumas localidades poderão receber pancadas de chuva ao longo do dia, enquanto outras não.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição meteorológica está associada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado ao intenso transporte de calor e umidade, além da passagem de cavados que favorecem a formação de instabilidades.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 35°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 37°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 37°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 37°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 32°C.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Céu amanheceu com alguns nuvens em Campo Grande
Clima
Meteorologia nÃ£o descarta temporais para Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira
Campo Grande sedia encontro nacional de amamentação e alimentação infantil em abril
Cidade
Campo Grande sedia encontro nacional de amamentaÃ§Ã£o e alimentaÃ§Ã£o infantil em abril
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Chuvas de verÃ£o devem aliviar calor nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu com alguns nuvens, mas calor predomina
Clima
Calor deve predominar nesta terÃ§a, mas chuvas de verÃ£o aparecem em MS
Sol brilhando e céu azul
Clima
Ãšltima semana do verÃ£o comeÃ§a com possÃ­vel retorno das chuvas em MS
Tempo deve ficar estável nese domingo em Campo Grande
Clima
Com tempo estÃ¡vel, domingo terÃ¡ sol forte e calor em Mato Grosso do Sul
Sol brilhou logo pela manhã em Campo Grande
Clima
SÃ¡bado serÃ¡ de sol com variaÃ§Ã£o de nuvens e possibilidade de chuva isolada em MS
Tempo amanheceu ameno e nublado em Campo Grande
Clima
Chuvas podem dar trÃ©gua a partir desta sexta em Mato Grosso do Sul
Tempo nublado e chuvoso em Campo Grande
Clima
Instabilidade e chuvas seguem presentes em MS nesta quinta-feira
Feira de adoção terá filhotes de gatos resgatados neste sábado na Capital
Cidade
Feira de adoÃ§Ã£o terÃ¡ filhotes de gatos resgatados neste sÃ¡bado na Capital

Mais Lidas

Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
PolÃ­cia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos Ã© descoberto em Campo Grande
Mandado está sendo cumprido no Camelódromo
PolÃ­cia
CamelÃ³dromo Ã© alvo de operaÃ§Ã£o da PF contra esquema milionÃ¡rio de descaminho
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/3/2026
Comportamento
HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 19/3/2026
Abadio morreu em dezembro do ano passado
PolÃ­cia
PolÃ­cia Civil captura homem por latrocÃ­nio brutal de idoso no Jardim Colibri