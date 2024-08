26 de agosto: montagem da estrutura para Desfile Cívico começa no domingo

A montagem da estrutura para o Desfile Cívico pelos 125 anos de Campo Grande, que acontecerá no dia 26 de agosto, terá início no domingo (25), ainda no período da manhã.

No dia 26, a concentração das entidades acontece no prolongamento da Rua 13 de maio, tendo início na Rua Barão do Rio Branco. A dispersão será na Rua 7 de setembro.

Os palanques serão montados no cruzamento entre a 13 de maio e a Avenida Afonso Pena. O desfile tem início pontualmente às 8h, a previsão de término às 11h30.

Mais de 20 entidades estão confirmadas para participar do evento. No dia 20 deste mês aconteceu uma reunião técnica, na Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) com os órgãos militares, órgãos de trânsito, Defesa Civil, entre outros. Também foi feita uma reunião com os representantes das entidades civis.

JD1 Notícias

