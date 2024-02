Após visitar MS, Michelle Bolsonaro ganha garrafas de tereré e posta no Instagram

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro esteve em Campo Grande no último fim de semana, participando de um evento do PL Mulher, voltado ao público feminino de Mato Grosso do Sul. Recebida por apoiadores que entregaram diversos presentes para ela e o ex-presidente Jair Bolsonaro, se destacaram as garrafas de tereré personalizadas.

Nas redes sociais, Michelle publicou um story mostrando três garrafas da bebida típica de MS, onde escreveu "Mato Grosso do Sul e um coração".

Como nem tudo são flores para quem é de Mato Grosso do SUL, apesar da Presidente Nacional do PL (Partido Liberal) Mulher ter escrito corretamento o nome do Estado, ela errou na escrita do famoso tereré, escrevendo 'tererê".

"Tererê não vai faltar!", disse ela na legenda.

No último sábado (24), o evento em que Michelle participou contou com cerca de 4 mil pessoas reunidas, sendo apoiadores dos 79 municípios. O encontro teve por objetivo engajar mais mulheres na política.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também