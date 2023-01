BBB23: emparedado causa revolta após comparar cabelo de brother com a grama; Assista

Durante uma interação na academia do BBB23, Gabriel Tavares zombou do cabelo de Bruno Gaga, opinando que era duro e parecia com o carpete de grama da casa. Entretanto, a brincadeira não caiu bem para outros participantes, como Larissa, que contou para outros confinados. A web se dividiu e, enquanto alguns criticavam, outros saíram em defesa do ex-Casa de Vidro.

“Caralh*… Passa a mão no cabelo do Bruno. Duro”, disse Gabriel, olhando para outros participantes que estavam no mesmo local. Bruno explicou que tinha passado gel no cabelo e que, por isso, estavam com essa consistência. Entretanto, o modelo continuou e foi além: “Parece o carpete da grama ali”, completou, ao apontar para o lado externo da academia.

Larissa, que acompanhou todo o papo, se dirigiu para o Quarto Deserto e contou o que viu a Amanda: “O Gabriel falou um negócio pro Gaga que eu fiquei… Ficou mexendo no cabelo do Gaga e falou ‘Ah, seu cabelo é duro igual os carpetes da rua’. Ele ficou sem graça. Nem falei nada, peguei e saí”, relembrou. A dupla de Cara de Sapato, então, reagiu negativamente: “Pesado”.

Na web, os usuários se dividiram com a situação e, enquanto alguns criticavam Gabriel, outros defenderam o emparedado da semana: “Tenho ranço do Gabriel, mas não acho que foi racismo, só um comentário do cabelo espetado por conta do gel. Militância ta demais mesmo! Outros pontos negativos dele concordo muito”, defendeu um usuário. “Por causa do gel! Ficou bem claro isso”, disse mais um.

“Gabriel precisa de uma segunda chance dentro do jogo para ele sentir que ele pode mudar. Não se esqueçam que o Tadeu deu um alerta para ele mudar e não uma expulsão por agressão. Tem pessoas tentando destruir o garoto, impedindo que ele mude. isto é errado e desumano. Reflitam”, apontou um usuário.

“Meu Deus, que absurdo”, criticou um. “Que moleque babaca! Se fosse o cabelo do Christian com gel, ele não faria essa comparação”, reclamou outro. Confira o momento:

