Com queimaduras nas patas, veado é resgatado em área de queimada no Pantanal de MT

Um veado catingueiro foi resgatado na Fazenda São Francisco do Perigara, uma das áreas atingidas pelos incêndios no Pantanal no Mato Grosso. O animal é um macho adulto e apresentava queimaduras graves em todas as patas e cascos.

O resgate ocorreu nesse domingo (25), quando o animal foi avistado por brigadistas do Ibama/PrevFogo que combatiam o fogo na região. O animal foi resgatado pelo GRAD (Grupo de Resposta a Animais em Desastres) e recebeu os primeiros cuidados com apoio do Onçafari.

Um helicóptero foi usado pelo ICMBio para fazer o transporte do veado até a Ampara Silvestre, onde receberá o tratamento necessário para poder voltar para a natureza.

Profissionais estão percorrendo as áreas atingidas pelo fogo no Pantanal-Norte para monitorar os animais queimados. Aqueles que são identificados com lesões leves, são mapeados e monitorados.

Quando há água e alimentos suficientes disponíveis na região em que eles estão, os animais são mantidos. Mas aqueles que estão com lesões graves e precisam de resgate são levados para o primeiro atendimento na base da Ampara Silvestre em Poconé.

Além do veado catingueiro, também foram salvos 2 cervídeos, 1 anta, 1 teiú, 1 ameiva, 135 jacarés, 4 serpentes e 8 anfíbio.

JD1 Notícias

