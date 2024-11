De MS, Ana Castela vence Grammy Latino de "Melhor Álbum de Música Sertaneja"

A cantora Sul-mato-grossense Ana Castela venceu o Grammy Latino de "Melhor Álbum de Música Sertaneja" com o disco 'Boiadeira Internacional (Ao Vivo)'. A premiação está ocorrendo nesta quinta-feira (14), em Miami, nos Estados Unidos.

O álbum que conquistou muitos e fez com que a jovem cantora de MS conquistasse o prêmio, tem faixas como Nosso Quadro, Solteiro Forçado, Alerta de Golpe, Não Vai Ver Nunca, entre outros.

Neste ano, o prêmio contou com 58 categorias. Outros brasileiros que também marcam presença nas principais disputas são: Anitta - Gravação do Ano com o sucesso "Mil Veces"; Xande de Pilares - Álbum do Ano com o disco "Xande Canta Caetano".

