De MS, esposa de Chrystian relembra quando conheceu o cantor em show no Estado

A esposa de Chrystian, que fazia dupla com Ralf, Key Vieira, contou em um vídeo nas redes sociais sua história de amor com o cantor. O que muitos não sabem, é que o romance começou em Mato Grosso do Sul, já que ela é natural do Estado.

Segundo relato de Key aos fãs, ela era fã do sertanejo antes de se tornar esposa dele. Ela conta que enfrentou uma multidão durante um show para conhecê-lo pessoalmente e que se casaram 15 dias após um reencontro.

"Ele foi fazer um show na minha cidade, Cassilândia (MS), e quando ele entrou no show, eu nunca tinha sentido aquilo. Quando ele entrou no palco, eu fiquei passada nele. Juro'', disse Key.

No post, feito em março deste ano, Chrystian citou na legenda que o encontro do casal "foi preparado por Deus". No vídeo, Key explicou que durante o show, o sertanejo jogou uma toalha para ela, que estava na plateia.

Após sentir o cheiro do perfume na toalha, Key, que era vendedora de perfumes importados, contou que começou a tentar conhecê-lo pessoalmente para saber o nome do perfume que o cantor usava.

"Senti aquele cheiro, eu virei pra minha mãe e falei: 'eu vou no hotel, eu quero saber que perfume é esse que ele tá usando, pois eu quero vender na minha loja'. Fui atrás dele no hotel e um produtor dele me levou até o quarto", disse a esposa.

Casados por 29 anos, Chrystian e Key começaram a conversar após trocarem números de telefone e, por ligação, marcaram um reencontro.

"Após três meses, nos reencontramos e casamos em 15 dias. Se tem uma história de fã, sou eu. Corri atrás dele e hoje estou aqui, meu marido, meu amor, minha vida", finalizou ela.

O casal tiveram dois filhos: João Vieira e Lia Vieira, de 12 anos. Nas redes sociais, assim como o pai, a menina compartilha o amor pela música. No último aniversário de Chrystian, João homenageou o pai agradecendo o cantor pelos conselhos, apoio e carinho.

Esposa seria doadora de rim

O cantor faria um transplante de rim no fim do ano e sua esposa, Key Vieira, seria a doadora. o Sertanejo tinha uma condição genética chamada rim policístico e, por isso, precisava do transplante.

