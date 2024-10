Exemplo de honestidade: mulher devolve troco errado à feirante e gesto viraliza; assista

Uma cena de honestidade e solidariedade viralizou na internet. A cliente Thaty, moradora do Recife, surpreendeu uma feirante ao retornar à barraca para devolver todo o dinheiro arrecadado pela trabalhadora durante o dia, que foi colocado na sacola de compras por engano.

No vídeo que está circulando nas redes sociais, as duas aparecem se abraçando em um momento de alívio e emoção

A história começou quando Thaty foi ao centro da cidade fazer compras e aproveitou os preços da barraca de Dona Cláudia para comprar verduras. No momento de entregar o troco, a feirante se confundiu e, sem perceber, colocou todo o dinheiro das vendas do dia na sacola da cliente.

Ao chegar em casa, Thaty se deparou com o dinheiro e, imediatamente, decidiu voltar à feira para devolvê-lo.

Thaty então perguntou a Dona Cláudia: “Você está sentindo falta de algo?”, a feirante logo se emocionou. Ao entregar a sacola, Thaty foi recebida com lágrimas e um abraço apertado da feirante, que mal acreditava na honestidade da cliente. Veja: