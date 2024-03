Exemplo! Dona de lanchonete devolve cartão do Mais Social para ajudar quem precisa

“Era o que meu coração pedia”. Com esse pensamento, Michelle Lopes Pereira resolveu devolver seu cartão do programa “Mais Social” e deixar o benefício que tanto a ajudou quando mais precisou. Agora ela entende que não precisa mais da ajuda, já que conseguiu se reerguer, montar seu próprio negócio, e tem condições de pagar suas contas. “Tenho que abrir espaço e oportunidade para quem precisa”.

Moradora de Campo Grande, Michelle passou por uma fase difícil, em que só o marido trabalhava, tendo duas filhas para sustentar. Segundo ela, era com o benefício do Mais Social que faziam a compra do mês. “Nessa época minhas filhas eram pequenas, não tinha com quem deixar e o dinheiro era curto lá em casa. O benefício me ajudou a alimentar minhas filhas”, relembrou.

Ela se recorda angustiada que o momento mais doloroso era no começo do ano, quando não tinha condições de comprar material escolar e até os tênis que suas filhas precisavam para voltar as aulas. “Você sabe que elas precisam, mas não consegue comprar. É difícil”.

Tudo começou a mudar quando seu irmão, funcionário da JBS, relator não haver lugares para eles comerem na saída do trabalho. “Ele teve a ideia e eu resolvi vender salgado na frente da empresa, levava um isopor na porta ou na beirada da rodovia. Depois consegui comprar uma tendinha, então veio o trailer móvel, até montarmos nossa lanchonete”.

Dar o próximo passo

Com essa mudança de vida, Michelle resolveu devolver o cartão social e deixar o programa do Governo do Estado que a ajudou nos momentos difíceis durante anos. “Decidi sair do programa, porque hoje já estou bem. Tenho condições de pagar minhas contas, minhas filhas estão bem encaminhadas, graças a Deus”.

Ela pondera que muitas mães estão passando pelas dificuldades e necessidades que ela já passou. “Me senti no dever de devolver o cartão. Por isso liguei lá na secretaria (Sead), fui até lá e assinei o termo de devolução. Antes disso, muitas pessoas tentaram me convencer do contrário, mas agora tem gente precisando mais do que eu”.

A nova empreendedora é um exemplo do beneficiário (Mais Social) que precisou da ajuda do Governo do Estado, mas agora conseguiu dar a volta por cima e tem condições de pagar suas contas e seguir em frente.

O governador Eduardo Riedel disse que a decisão de Michelle é um exemplo a ser seguido. “O objetivo do Estado é dar condições para as pessoas melhorarem de vida. É crescer sem deixar ninguém para trás. O primeiro passo é a transferência de renda, com programas como o Mais Social e o Conta de Luz Zero, mas o real crescimento é a inclusão das pessoas na oportunidade de ter renda", disse.

Programa social

O programa Mais Social oferece um “cartão social” para que a família beneficiada possa fazer suas compras do mês, na aquisição de alimentos, produtos de limpeza e higiene, além de gás de cozinha. Neste ano inclusive recebeu um reajuste no valor, chegando a R$ 450 por mês.

