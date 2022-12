Influenciador pendura rede em cinema para assistir a 'Avatar 2' e viraliza

É casa coisa! Imagina se essa moda pega? Quando "Avatar 2- O Caminho da Água" foi divulgado, longo pensamos: "Como vai ser ficar tanto tempo sentado?", isso porque o filme tem 3h e 12 minutos de duração. Mas, pensando em seu conforto e para se sentir como se estivesse em casa, literalmente, o nordestino Jocelio abusou da criatividade.

"Armei uma rede dentro do cinema para assistir Avatar, que tem 3 horas de filme", escreveu ele em suas redes sociais. O comediante também mostrou a reação de estranhamento das pessoas quando davam de cara com ele lá, tranquilão, em sua rede na sala de cinema com a maior naturalidade.

Entretanto, não é a primeira vez que ele leva seu item de descanso para algum lugar. Dentre os menos comum, ele já levou a rede para o UPA, para academia, e até para o terminal de ônibus. Confira:

