IntÃ©rprete de Libras traduz mÃºsica "chupa x*x*ta" no Lollapalooza e viraliza

Maus bocados, sim ou com certeza?! Um trecho do show de Ludmilla no Lollapalooza Brasil viralizou nas redes sociais. No vídeo, o intérprete de Libras se desdobrou para traduzir um funk com teor sexual explícito.

Durante a apresentação que aconteceu no último sábado (25), Ludmilla resolveu cantar uma música do MC 2K, chamada “Chupa Xoxota”.

No Twitter, o intérprete de Libras do festival, Fernando Castellari, riu da situação e admitiu que foi desafiador traduzir a frase para o público com deficiência auditiva.

“Confesso que foi um desafio interpretar 'Chupa Xoxota', eu nunca fiz isso”, brincou o tradutor, marcando a cantora.

E claro que os internautas não perdoaram. O tweet de Castellari com o vídeo da interpretação passou de meio milhão de visualizações. Assista:

