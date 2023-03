JD1TV: 'Casa do Reencontro' já rendeu tretas entre brothers do BBB 23

A dinâmica da repescagem começou a todo vapor nesta terça-feira (21), no BBB 23. Chamado de 'Casa do Reencontro', o desafio uniu todos os brothers eliminados do programa para disputar pelo retorno ao programa até a próxima quinta-feira (23). No total, dois serão escolhidos pelo público.

Como nem tudo são flores, e eles têm bastante roupa suja para lavar, a treta generalizada já rolou solta. Depois de muitas conversas, Tina Calambra e Key Alves brigaram na tarde desta quarta-feira (22). A discussão das sisters aconteceu logo após desentendimento da jogadora de vôlei com Fred Nicácio.

A briga com Nicácio começou no início desta tarde, quando o Brother trouxe à tona o caso de racismo religioso sofrido no BBB. Após a discussão, Key Alves foi questionar o médico sobre suas intensões de um possível processo contra ela.

Key afirmou que o caso era bastante sério e que o Brother deveria tê-la procurado quando ela saiu do programa. Tina, que estava dormindo nesse nesse momento, acordou e entrou na discursão e as sister iniciaram uma grande brigada no quarto da repescagem. Veja o momento:

Depois, Gustavo também entrou na discursão para defender a namorada Key Alves. Logo após, foi a vez de Key brigar com a Larissa. Confira:

