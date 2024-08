JD1TV: Gatinho viraliza após 'pedir' para fazer xixi em vaso sanitário

Um gatinho super inteligente de Sidrolândia, viralizou nas redes sociais após o tutor filmar o pet "pedindo" para fazer xixi no vaso sanitário. Na internet, Floquinho chocou mais de um milhão de pessoas.

Segundo o tutor, Marcelo Schmitt, de 44 anos, Floquinho nasceu em 2020 e foi resgatado das ruas. Desde então, os dois são uma dupla inseparável, o que fez com que o gato adotasse alguns hábitos do dono, como ir ao banheiro.

"Ele aprendeu a fazer isso sozinho. O que eu imagino é que ao estar sempre junto comigo, sempre entra no banheiro comigo, então ele deve ter tido a ideia que ali podia fazer xixi", explicou o tutor.

No vídeo que viralizou, Marcelo até brinca que se contasse que o gato usa o banheiro como um humano, ninguém iria acreditar. Conforme o dono do animal, ele faz isso com frequência quando quer chamar a atenção. "Se eu não dou muita atenção, começa miar para ir com ele no banheiro, mesmo que sempre a porta esteja aberta".

Schmitt esclarece também que o gato só vai em um banheiro da casa, mesmo tendo outros dois na residência. Ele também afirma que faz questão de higienizar sempre o local para não ter nenhum problema.

"Floquinho é aventureiro, os vídeos são apenas para mostrar o dia a dia dele e levar alegria as pessoas que possam assistir. Existem muitas pessoas com depressão ou problemas psicológicos que podem se distrair vendo que um animal pode ser uma ótima companhia", finaliza Marcelo. Veja:

Com informações do portal g1

