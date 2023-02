JD1TV: guia fica 'cara a cara' com onça-pintada durante safari no Pantanal

O sol tinha acabado de raiar. E são nas primeiras horas do dia que as chances de ver uma onça-pintada aumentam. Mesmo habituado com o dia a dia dos felinos no Pantanal, Fagner Almeida, de 22 anos, nunca tinha ficado tão próximo de uma onça. Um dos flagrantes feitos pelo guia de campo ganhou as redes sociais e mostra o pantaneiro a cerca de 3 metros do animal.

Logo após o encontro, Fagner correu para as redes sociais e postou o registro. Pelo vídeo é possível ver que há um carro parado em uma estrada de chão batido e, no horizonte, uma grande onça-pintada se aproximando.

"Fiquei tranquilo! Essa onça já é conhecida por nós, guias, é uma onça super tranquila aos carros de safari, porém não deixam de ser selvagens. Foi um momento inesquecível, até então não tinha chegado tão perto de uma onça. Ela passou a mais ou menos três metros do carro", detalhou Fagner.

Fagner trabalha no Caiman, onde é guia de campo do passeio que leva turistas para ficarem bem próximos das onças-pintadas no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O guia explicou que a onça que aparece no vídeo é a Acerola, felino que foi adotado pelo jogador da seleção brasileira Richarlison, antes do atleta ir à Copa do Qatar.

O vídeo feito pelo Fagner repercutiu muito nas redes sociais. Alguns boatos apontavam que a onça foi flagrada em Tocantins, outros em Mato Grosso e questionaram até que se fosse em Goiás. Entretanto, o vídeo foi feito no Pantanal de MS, em Miranda. "Várias páginas estão usando o meu vídeo pra passar fake news, peço que antes de publicar algo, procurem a origem correta do vídeo".

Junto a Fagner, um guia bilíngue e duas turistas acompanhavam o passeio. O guia não esconde a felicidade de ter ficado tão próximo do felino. "Fiquei muito feliz por ver uma onça a três metros de distância de mim. A onça é monitorado pelo projeto de conservação de onça pintada o Onçafari que tem base aqui na Caiman", relembra o guia de campo.

Mesmo sendo um animal habituado com os carros de safari, o perigo existe. Fagner diz que o respeito ao espaço entre animal e humanos é fundamental durante todo o passeio.

"Eu vi algo estranho deitado na estrada e fui me aproximando até ver que se tratava do Acerola, uma onça super querida por nós aqui na Caiman. Desliguei o carro em uma distância segura, respeitando a onça. Ficamos observando a onça. A onça se levantou, começou a caminhar em nossa direção e passou próximo ao carro de safari". Confira:

