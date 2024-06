JD1TV: Jacaré e sucuri 'medem força' por mais de 2 horas em rio do Pantanal

Brenda Leitte, com g1

Um jacaré foi flagrado atacando uma sucuri dentro do rio no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal de Mato Gosso. O registro foi feito em maio pelo guia de turismo Branco Arruda, e viralizou recentemente.

Segundo Branco, ele chegou no rio por volta das 15h20 e, cerca de duas horas depois, a briga entre a serpente e o jacaré continuava.

“Quando encontramos eles [os animais] brigando, era por volta de 15h20. Fui embora às 17h30 e eles ainda estavam lutando. Não consegui ver o desfecho da briga”, relatou.

O guia contou que trabalha diariamente nos rios do Pantanal e que sempre é surpreendido durante os passeios. Segundo ele, o lugar é uma “caixinha de surpresa”.

“Já peguei uma cena dessa um tempo atrás. A gente acha que ja viu de tudo, só que, mais na frente, podemos ver algo diferente. É sempre esperar que a natureza mostra", disse.

O Parque Estadual Encontro das Águas está localizado no encontro dos rios Cuiabá e Piquiri, na região de Porto Jofre, entre Poconé e Barão de Melgaço, municípios a 104 e 121 km de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Assista:

Caçada

O biólogo especialista em serpentes Henrique Abrahão Charles explicou que os jacarés são predadores das sucuris, e o contrário também acontece, quando o réptil é filhote, e que essa cena não é incomum.

“Eles [jacarés] ficam no território deles e, qualquer coisa que entra, eles podem atacar. Se no território não tiver presa, eles vão procurar em outro e podem ficar esperando até dias para que alguma presa apareça”, explicou.

Ainda de acordo com Henrique, tanto o jacaré quanto a sucuri são animais bastante resistentes e, por isso, a luta pode durar horas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também