JD1TV: Sucuri morre carbonizada tentando fugir de incêndios no Pantanal

Uma sucuri, cobra símbolo do Pantanal, morreu carbonizada ao tentar fugir dos incêndios que assolam o bioma. Outras serpentes também foram vistas esturricadas pelo caminho.

No vídeo, é possível ver a sucuri e outras cobras menores carbonizadas. A gigante do Pantanal morreu enrolada, tentando fugir das chamas que já consumiram mais de 500 mil hectares do bioma.

Especialistas explicam que as serpentes estão entre as espécies da fauna pantaneira mais afetadas pelo fogo. O biólogo e representante da ONG SOS Pantanal Guilherme Figueirôa comenta que, pelo fato de rastejarem, as cobras são atingidas mais rapidamente pelas chamas.

"As cobras morrem primeiro por questão da mobilidade. As serpentes têm uma mobilidade menor do que os mamíferos maiores, por exemplo. Quando as cobras percebem o fogo, as chamas já estão próximas. Já é tarde para que as serpentes iniciem a fuga", explicou Figueirôa.

O biólogo diz que as serpentes também recorrem a tocas de outros animais para se protegerem do fogo, o que não serve como abrigo seguro diante do fogo excessivo. Além das cobras, os lagartos, os jacarés e os anfíbios, como sapos, também estão entre os animais mais afetados pelos incêndios no Pantanal.

A dificuldade de locomoção e a demora na percepção do fogo fazem com que os répteis e os anfíbios fiquem expostos com mais facilidade ao fogo, segundo Figueirôa. "Algumas das cobras se enfiam em tocas no chão. Os bichos acham que estão protegidos, mas na hora do fogo acabam morrendo. O fogo mata os bichos", detalhou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também