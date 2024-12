JD1TV - Dezembro Verde: Iniciativas resgatam e cuidam de animais abandonados na Capital

Dezembro é o mês da Campanha Dezembro Verde, que objetiva combater o abandono e maus-tratos contra animais. Em Campo Grande, a Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal) monitora esses casos e auxilia ONGs que atuam no resgate desses bichos.

Como a ONG Cão Feliz, que recebe animais resgatados pela Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista). Ao todos, são 154 cachorros no abrigo e 89 em lares temporários.

A instituição depende de doações em dinheiro e também em forma de rações, fraldas, lenços umedecidos e tapetes higiênicos. Lá, cachorros de todas as raças, tamanhos e idades são bem-vindos.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também