Jornalista Léo Batista sofre acidente no Rio de Janeiro

O jornalista Léo Batista, de 90 anos, sofreu acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (3). A colisão teria ocorrido na Freguesia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando o carro em que estava se chocou com uma motocicleta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que confirmou a informação à revista Quem, ele não teve nenhum ferimento grave com o acidente. "Léo não ficou ferido, foi um acidente entre automóvel e moto. O único ferido foi o rapaz da moto", afirmou.

O relato do jornalista Gabriel Gontijo, feito por meio de publicação no Twitter, revelou que Léo teve apenas um corte na testa em meio à colisão. Após o atendimento inicial, realizado pelo quartel de Jacarepaguá por volta das 10h15, ele foi levado para casa.

Até então, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motociclista envolvido no acidente.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também