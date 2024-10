Luan Santana pausa agenda de shows e curte pescaria no Rio Paraguai

O eterno 'gurizinho' Luan Santana está com a agenda de shows pausada desde que descobriu o sexo do bebê que espera com Jade. Desde então, tem seguido viagens por diversos destinos, e claro que não poderia faltar o Pantanal entre eles. O cantor aproveitou a folga para pescar em Mato Grosso do Sul.

Nas redes sociais, Luan compartilhou registros da pescaria no Rio Paraguai, antes do início da Piracema de 2024, período em que a pesca é proibida para permitir a reprodução dos peixes.

Nas fotos o cantor de MS aparece "gente como a gente" de chinelo de dedo e saboreando uma moqueca caseira servida em uma marmita na beira do rio. Veja:

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também