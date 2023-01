Na mira do BBB23, Yasmim Brunet posta stories antigos

A modelo Yasmin Brune, vem sendo cogitada para participar da edição 23 do Big Brother Brasil, reality mais aguardado da TV brasileira. Nesta semana, stories postados pela jovem levantaram mais suspeitas sobre a possibilidade. Por meio de um aplicativo foi possível perceber que ela realizou a publicação de um story gravado no ano passado.

Como já se sabe, a técnica é utilizada pelos participantes que integram o casting nas semanas que antecedem a estreia da atração para não haver suspeitas do sumiço das redes. Coincidência ou não, o alerta está em modo on, visto que reality terá início no próximo dia 16, sendo essas as semanas em que os participantes ficam em confinamento.

A postagem ocorreu na última quinta-feira (5). O jornalista Muka divulgou ser possível perceber, por meio de um aplicativo, que o vídeo foi gravado em agosto de 2022. Esse, portanto, pode ser mais um indício de que Yasmin participará do camarote do Big Brother Brasil deste ano.

Além disso, em publicações mais recentes de Brunet, é possível notar que ela está com as unhas curtas, diferentemente do que pode ser visto nos Stories. E aí será que a loirinha será a mais nova sister?

