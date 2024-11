Dia da Consciência Negra: projeto 'Arte nas Estações' tem programação especial

A exposição "Entre o céu e a terra", parte do projeto Arte nas Estações, está no Centro Cultural José Octávio Guizzo até o dia 7 de dezembro. Idealizada pelo colecionador e gestor cultural carioca Fabio Szwarcwald e com curadoria de Ulisses Carrilho, a mostra reúne 87 obras de 19 artistas autodidatas. Em celebração ao Dia da Consciência Negra, o projeto realizará oficinas e roda de conversa, na quarta (20) e quinta-feira (21).

Programação

Quarta-feira (20) - 9h30 às 10h30

O projeto Arte nas Estações realiza a Oficina de Construção de Colares e Guias por Assis. As miçangas são elementos de adorno corporal e ritual. Suas dimensões de sagrado manifestam-se nas religiões de matrizes africanas como na umbanda e candomblé. Nesta oficina os participantes são convidados a confeccionar seus próprios adereços de miçangas (colares, pulseiras e guias) enquanto conversam sobre travessias, religiosidade, ressignificação e resistência.

14h às 16h

Acontece a roda de conversa ´ De onde eu vim, pra onde eu vou: caminhar na ancestralidade´ com Jéssika Rabello. Enquanto fazem um escalda pés, técnica ancestral que utiliza água quente, ervas e óleos essenciais para relaxar os pés, melhorar a circulação e aliviar o estresse, os participantes aprendem sobre as propriedades curativas das ervas escolhidas, como a erva-cidreira, camomila, alecrim e lavanda, além de práticas de relaxamento e autocuidado associadas ao ritual. Durante o escaldar, os participantes serão convidados a compartilhar suas experiências e sentimentos relacionados à ancestralidade, permitindo que a troca de histórias, vivências e conhecimentos seja incorporada ao momento por meio da oralidade.

Quinta-feira (21) - 18h às 20h

O projeto Arte nas Estações realiza a ´Oficina de dança Entre o céu e a terra, o mar: negros dançares com memórias da travessia´, com Rose Mendonça e Aline SerzeVilaça. A oficina de danças negras (Dança afro-contemporânea, House, AfroJazz, Dance) é fundamentada nos princípios de Corpo e Ancestralidade (Inaicyra Falcão), no conceito de Escrevivência (Conceição Evaristo) e de Tempo Espiralar (Leda Maria Martins). O encontro convida os participantes a experimentarem sensivelmente o que as memórias da travessia informam aos corpos e como podemos aterrar e reterritorializar raízes tão longe do continente mãe, África, e negando os efeitos da escravização.

Todas as atividades são gratuitas, têm classificação indicativa livre e acontecem no Centro Cultural José Octávio Guizzo, na Rua 26 de agosto, 453. A Exposição ´Entre o céu e a terra´ pode ser visitada de terça a sábado, das 9h às 18h, na quinta com horário estendido até as 20h. Mais informações no site.

O Ministério da Cultura apresenta Arte nas Estações. Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Master da Energisa; patrocínio Copa Energia, BMA Advogados, Banco BV; apoio Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura do Mato Grosso do Sul e Governo do Mato Grosso do Sul; apoio cultural: Instituto Energisa; apoio do programa educativo, Fundo de Filantropia da Família Hees; Correalização do programa educativo do Instituto 3C, concepção A Ponte, realização Ikigai Produções e do Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

O Arte nas Estações foi viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio master da Energisa.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também