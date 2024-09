ONG da Capital inicia campanha para reformar casas de doadores no RS

A organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras iniciou a terceira fase da campanha pelo Rio Grade do Sul, chamada “Rio Grande do Sul e padrinhos, estamos juntos!”.

O objetivo da ação é arrecadar doações para auxiliar os padrinhos dos projetos da ONG (que contribuem mensalmente), que moram no RS, e estão necessitando de auxílio em decorrência dos temporais que atingiram o Estado no mês de abril.

É uma ação inédita da FSF, na qual os colaboradores da ONG fizeram uma pesquisa com os padrinhos gaúchos para verificar a situação de cada um, para assim, oferecer ajuda.

No caso da madrinha Mirian Unauer Machado - que mora na cidade de Canoas -, a estimativa é que sejam necessários R$ 17.800 para a reforma da casa dela, principalmente para o reforço da estrutura do imóvel, reboco, pintura e aquisição de móveis.

Atualmente, ela, as duas filhas e uma neta estão abrigadas em uma comunidade de pescadores em Santa Catarina. A família está sobrevivendo de doações e só poderão retornar para a casa após a reconstrução e reforma adequada do imóvel.

As doações podem ser feitas e acompanhadas por aqui, ou pelo pix com a chave: [email protected]

A campanha está ativa desde o início de maio de 2024. Na primeira fase, a FSF apoiou outras organizações que estavam realizando trabalho in loco nas cidades atingidas pelos temporais e arrecadou doações de alimentos, água, roupas, medicamentos, colchões e cobertores em pontos de coleta nas cidades de Belo Horizonte, Uberlândia e Rio de Janeiro. Foram enviadas mais de 179 toneladas de donativos e mais de 50 mil itens para o Rio Grande do Sul.

Na segunda fase, a ONG comprou e distribuiu alimentos desidratados, por meio de uma parceria com a Simple Nutri e União BR. Foram entregues 2.148 kg de alimentos desidratados, o equivalente a 67.320 refeições.

