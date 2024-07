Projeto da Capital realiza campanha do agasalho para Aldeia Água Bonita

O Instituto Projeto Livres, coordenado pela Professora Rô, está realizando a ação “Aquecer no inverno”, que busca arrecadar doações em prol da Aldeia Água Bonita, localizada na região do Grande Nova Lima, em Campo Grande.

A campanha está recebendo roupas de frio e também alimentos até o final de julho. Quem quiser doar, o ponto de coleta fica na sede do Instituto Projeto Livres, na Rua Quincas Vieira, nº 300, Vila Nogueira.

Ao JD1, a Professora Rô relatou que visitou a aldeia no último fim de semana, e percebeu que precisava ajudar as pessoas que moram lá nesse inverno. Ela também está compartilhando uma mensagem no WhatsApp pedindo a ajuda de conhecidos. “O Instituto Projeto Livres convida amigos fraternos para colaborar conosco na campanha do agasalho com cobertores e alimentos para a Aldeia Água Bonita”.

