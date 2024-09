"Varão do bolo": jovem vende bolo de pote e aproveita para evangelizar clientela

Pregar a palavra de Deus enquanto vende bolo de pote é o diferencial do jovem Gabriel Henrique, de 29 anos. Conhecido por moradores da região do Santa Luzia e do Coronel Antonino, em Campo Grande, o vendedor é chamado de 'varão do bolo'.

Sem medo de falar, Gabriel garante que já ficou cerca de 40 minutos 'pregando' para um cliente. No entanto, para aqueles que só querem um docinho, também é respeitado.

“É claro que todos os dias recebo um ‘não’, e também já estou acostumado. A gente vê na cara quando a pessoa não tá a fim, dá pra perceber. Mas trato com muita educação, porque nem todos os dias as pessoas estão bem para poder receber e ouvir a palavra, mas quando elas estão abertas para isso, falo da palavra de Deus e entrego o bolo”, contou ele à reportagem.

A ideia de vender doces e conciliar com a evangelização surgiu há três anos, durante a pandemia. Antes, ele trabalhava em um mercado e a esposa no setor administrativo de uma empresa. Ambos foram demitidos por conta de corte de gastos com mão de obra, devido à crise.

"Juntamos o acerto dos dois empregos e pagamos as contas mais urgentes, sobrando apenas R$ 100 reais, que foram usados para investir na confeitaria. Compramos duas barras de chocolate com o dinheiro que sobrou e minha esposa Geovana, de 24 anos, fez bombons para vender no semáforo”, relembrou ele.

Depois de um tempo, começaram a investir nos bolos de pote, que se tornaram o principal sustento da família. "Além de vender os bolos, eu levo a palavra de Deus, que é o que mais me emociona e não me deixa desistir. É a palavra de Deus que me dá autoestima e energia”, afirmou.

Gabriel costuma vender nos estacionamentos de supermercados e semáforos nas regiões dos bairros Santo Amaro, Coronel Antonino, Nova Lima, e Avenidas movimentadas, como a Júlio de Castilho e a Três Barras.

"Os bolos são da melhor qualidade, nos sabores: leite ninho com nutella, chocolatudo 100% cacau, abacaxi, dois amores de chocolate e leite ninho, ferrero rocher com nutella e castanhas, prestígio com chocolate e red velvet com leite ninho e morango. Quem me encontrar por aí, pode comprar que não vai se arrepender!", finalizou.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também