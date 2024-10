Veja programação para o Dia de Nossa Senhora Aparecida na Capital

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado neste 12 de outubro, terá missas e carreatas em Campo Grande. Confira a programação abaixo:

Missa e carreata - A partir das 9h30, a Capela Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Marabá, irá celebrar uma missa em homenagem ao Beato Carlo Acutis. No mesmo horário, uma carreata sairá da capela em tributo ao jovem, conhecido como o "padroeiro da internet".

Procissão nas Moreninhas - Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas, localizada na Rua Minas Novas, a celebração será realizada com uma procissão. Iniciando na Rua Pedra Branca, na Vila Moreninha II, os fieis caminharão pelas ruas Palmácea, Ipameri, Fraiburgo e encerrando no pátio da igreja matriz, na Rua Minas Novas. Às 18h30, será celebrada a Santa Missa no pátio da igreja Matriz.

