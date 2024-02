Vendas liberadas! Confira os valores e setores dos shows da 84ª Expogrande

Sextou e já com os ingressos liberados! A Dut's Entretenimento, responsável pelos shows na Expogrande 2024, liberou nesta sexta-feira (2), a venda dos ingressos para os oito shows que acontecerão este ano. A 84ª edição da exposição acontecerá de 4 a 14 de abril.

Os valores do primeiro lote está a partir de R$ 50,00 (meia entrada) para a 'arena expo'. Já o 'camarote expo' está a partir de R$ 90,00 (meia entrada). No 'camarote experience' é a partir de R$ 349,00. Vale ressaltar que na compra dos ingressos pela internet, é inclusa uma taxa do site. O público também pode comprar na barbearia A Banca.

Outros setores também estão disponíveis para compra: bangalôs e suítes (apenas o 'camarote experience' é open bar, open food e abadás). Confira os valores no site.

Em 2024, a Expogrande prevê atrair 120 mil pessoas e movimentar R$ 150 milhões nos 11 dias do evento.

Além dos shows, o evento terá os tradicionais leilões de gado, de equinos e de ovinos, bem como circuito de palestras, expositores internacionais e fomento de negócios.

