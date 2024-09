1º Festival Okinawa acontecerá dia 22 de setembro; veja programação

Após aprovação na Câmara Municipal de Campo Grande, em 20 de agosto deste ano, a Prefeitura da Capital sancionou, nessa segunda-feira (16), a lei que institui o Festival Okinawa de Campo Grande. A decisão foi divulgada no Diogrande.

A partir da publicação, o Festival passa a constar no calendário oficial de eventos do município. Conforme decreto, o Festival ocorrerá anualmente, em 30 de outubro.

No entanto, em 2024, a 1ª edição do Festival acontecerá um mês antes, no dia 22 de setembro. A programação prevê praça de alimentação, food trucks, apresentações culturais e stand com diversos produtos.

Entre as atrações mais aguardadas está o Concurso de Cosplay:

Apresentação: 1º lugar – R$ 450 | 2º lugar – R$ 300 | 3º lugar – R$ 200;

Desfile: 1º lugar – R$ 350 | 2º lugar – R$ 250 | 3º lugar – R$ 150;

As inscrições para o Concurso de Cosplay podem ser realizadas por meio do formulário. Mais informações.

Serviço

1º Festival Okinawa;

22 de setembro;

A partir das 11h;

Sede da Associação Okinawa de Campo Grande, localizada na Rua dos Barbosas, 110;

A entrada é gratuita!

