Festival do CafÃ© e show de Ralf e ParanÃ¡ estÃ£o entre as opÃ§Ãµes que agitam a Capital

Festival do Café e show de Ralf e Paraná estão entre as opções que agitam a Capital

Programação também inclui feiras culturais, cinema ao ar livre, espetáculos, tributos de rock, festas temáticas e eventos gratuitos pela cidade

13 março 2026 - 15h33 Taynara Menezes    atualizado em 13/03/2026 às 15h34

O fim de semana em Campo Grande promete uma agenda variada para quem busca lazer, cultura e música. Entre os destaques estão o Festival do Café, que movimenta cafeterias da cidade com menus especiais, e o show “Eternos”, que reúne dois nomes consagrados do sertanejo: Ralf e Paraná.

Além dessas atrações, a programação conta com eventos para diferentes públicos. Há feiras culturais, bazares solidários, apresentações de teatro e dança, cinema ao ar livre, festas temáticas como o St. Patrick’s Day, além de diversos shows e tributos ao rock nacional e internacional.

SEXTA-FEIRA 

Espetáculo de dança - O espetáculo “Quem a mim nomeou o mundo?”, da artista Maria Fernanda Figueiró, propõe uma reflexão sobre normas de gênero e as violências que atravessam corpos e subjetividades. 

Hora: 19h
Local: Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200, Centro
Entrada: gratuita

Evento CenAlternativa - O Teatro Aracy Balabanian recebe uma edição especial do projeto CenAlternativa e TropicaPolca. A programação inclui a exibição de dois documentários inéditos e um pocket show intimista do duo Vozmecê, que fará sua última apresentação antes de se mudar para São Paulo.

Hora: 19h
Local: Teatro Aracy Balabanian – Rua 26 de Agosto
Entrada: gratuita (com reserva antecipada)

Tributo a Linkin Park e System of a Down - O Blues Bar recebe um show especial dedicado ao rock internacional. A banda Linkin Park Cover América — conhecida pelo sósia de Chester Bennington — se apresenta na casa, acompanhada de Chico Malakian, considerado o único sósia oficial de Daron Malakian no mundo, em tributo ao System of a Down.

Hora: 20h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186, Centro
Entrada: a partir de R$ 35

Coffee Festival - Campo Grande volta a integrar o circuito nacional do Coffee Festival. A quarta edição do evento acontece entre 13 e 29 de março e reúne quase 30 cafeterias da cidade, que oferecem menus especiais com bebida e acompanhamento por R$ 30.

Horário e locais: variam conforme o estabelecimento participante. Confira aqui

SÁBADO

Cine-Park Villaggio Santa Inês - Para celebrar o primeiro aniversário do Parque Villaggio Santa Inês, a Santa Inês Empreendimentos promove uma sessão especial de cinema ao ar livre. O público poderá assistir à comédia “Minha Irmã e Eu”, estrelada por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, com direito a pipoca gratuita.

Hora: 17h
Local: Parque Villaggio Santa Inês – Rua Alcebiades Barbosa, região do Nova Lima
Entrada: gratuita

Feira de adoção - Cerca de 15 filhotes estarão disponíveis para adoção durante ação promovida pela ONG Amicats. A iniciativa busca encontrar novos lares para os animais e incentivar a adoção responsável.

Hora: 8h
Local: Cobasi – Av. Afonso Pena, 3665, Jardim dos Estados
Entrada: gratuita

Show “Eternos” com Ralf e Paraná - Dois grandes nomes da música sertaneja sobem ao palco no espetáculo “Eternos”. O show reúne Ralf, da dupla Chrystian & Ralf, e Paraná, voz marcante da clássica dupla Chico Rey & Paraná.

Hora: 20h
Local: CLC – MS-010, saída para Rochedinho
Entrada: a partir de R$ 70

Flashback Dance Night - A festa reúne DJs que prometem uma viagem musical por diferentes gerações. Entre as atrações estão DJ Hila, DJ Samy, DJ Simmu, DJ JB e DJ David.

Hora: 20h
Local: Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista
Entrada: a partir de R$ 50

Tributo ao AC/DC - A banda Rising Power, considerada um dos maiores tributos ao AC/DC no país, se apresenta em Campo Grande em show especial. A abertura fica por conta da banda Stone Crow.

Hora: 20h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186
Entrada: a partir de R$ 35

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - Tradicional encontro realizado no terceiro domingo do mês, a Feira Bosque da Paz reúne gastronomia, artesanato, música ao vivo, atividades artísticas e feira de adoção de pets. Nesta edição, a programação ganha clima especial com atrações inspiradas na Páscoa.

Hora: 9h
Local: Rua Kame Takaiassu – Carandá Bosque
Entrada: gratuita

Espetáculo infantil - Voltado para crianças e famílias, o espetáculo “O Lugar Mais Lindo da Minha Cidade” convida o público a uma viagem imaginária para descobrir como o trem transformou a história da cidade e a vida das pessoas que passaram por ela.

Horários: 10h e 16h
Local: Plataforma Cultural – Avenida Calógeras, 3143, Centro
Entrada: gratuita

