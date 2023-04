Alô, galera de peão! Expogrande traz portões abertos ao público no primeiro dia

Saiba Mais Cultura Vou fazer um leilão! Cesar Menotti e Fabiano é mais uma atração da Expogrande 2023

É hoje, povo de Campo Grande! Nesta primeira noite de Expogrande, a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) anunciou que a entrada ao Parque será gratuita para o público. A 83ª edição da maior feira agropecuária de MS seguirá com ampla programação até o dia 23 de abril.

Vale lembrar que o ingresso para o show da dupla Cesar Menotti e Fabiano será cobrado à parte para quem pretende prestigiá-los.

Pelo menos 3 mil animais serão colocados à venda na noite de hoje (13), entre bezerros, novilhos e outras categorias de animais para reposição, cria, recria e engorda, entre fêmeas e machos. Ao todo, serão 12 leilões de bovinos de corte e de elite, além de equinos, durante os 11 dias da feira.

A Expogrande conta este ano com a participação de bovinos das raças nelore, sindi, gir leiteiro e girolando, além dos equinos das raças quarto de milha, pantaneiro, crioulo e árabe.

Pecuaristas ligados à Asmaco (Associação Sul-mato-grossense dos Criadores de Ovinos) trarão animais de várias raças, como suffolk, ille de france, santa gertrudis, dorper, texel, entre outras. Este ano a Asmaco ganha um amplo e moderno pavilhão para os ovinos.

Para a criançada, as atrações são o parque infantil e os pequenos animais do Projeto Crianças na Fazendinha Acrissul.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Saiba Mais Cultura Vou fazer um leilão! Cesar Menotti e Fabiano é mais uma atração da Expogrande 2023

Deixe seu Comentário

Leia Também