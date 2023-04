Após empresário falecer, família faz bazar de artesanato do Pantanartes

Saiba Mais Geral Morre Haroldo Maiolino

Quem não gosta de peças artesanais, ainda mais as que remetem ao Mato Grosso do Sul?! O Bazar Pantanartes, que acontecerá no próximo sábado (15) na Capital, dará a oportunidade de os amantes do artesanato adquirirem novas peças. Vendendo as obras de arte do acervo do restaurante Pantanartes, que pertencia ao empresário Haroldo Maiolino, falecido no fim do mês de março deste ano, o evento é para quem busca artesanato com preços incríveis.

Com peças únicas, produzidas a partir de materiais naturais, como ossos, palhas e madeiras, as obras também possuem designer clássico e refinado, fazendo referência ao estilo Sul-mato-grossense.

Durante o evento, o público encontrará bolsas, colares, brincos, quadros, enfeites de mesa e muito mais, todos feitos à mão. De acordo com Ana Beatriz Volpe, sobrinha do empresário, a iniciativa da família tem como objetivo propagar o artesanato regional.

"Nós sobrinhas, em prol dos dois filhos do tio Haroldo, Leonardo e Giovana, os quais não moram mais aqui em Campo Grande, decidimos por vender as peças para que outras pessoas cultivem essas obras, tendo em vista que são muitos itens lindos para ficarem guardados. Diante disso, todo o acervo será exposto para venda. Colocamos preços bem menores do que valem, como por exemplo, um abajur de pedra avaliado em R$ 1,4 mil, e estará à venda por R$ 200, justamente para que as pessoas compram e façam bom uso", detalhou Ana Beatriz.

Além das obras, também estarão no bazar materiais para artesões produzirem. "Estarão disponíveis alguns objetos para a confecção de peças, como barros, madeiras, pedras, ossos, entre outros. Além de copos, que antes eram do restaurante. Teremos muita coisa legal e bonita, vale a pena ir e conferir tudo pessoalmente", ressaltou.

Serviço

15 de abril;

A partir das 9h;

Na Rua Eduardo Santos Pereira, 1231.

