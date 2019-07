Artesanato do MS é sucesso na Feneart

A maior feira de artesanato da América Latina, Fenearte vendeu R$187.433,00 no estande de arte da Fundação Cultura de Mato Grosso do Sul (MS), na 20° edição do evento que ocorreu nos dias 3 a14 de julho no Centro de Convenções de Pernambuco.

Entre as feiras que o artesanato de MS já participou, vale destacar que esta edição da Fenearte contou com a participação do artesanato indígena das etnias Kadiwéu e Terena.

A gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura do MS, Katienka Klain ressalta ser a primeira vez que o artesanato indígena participa da feira e a importância desse feito, “acho de extrema importância que isso prevaleça, temos a segunda maior população indígena do país, nada mais justo esta participação”, afirmou

Os artesãos e entidades foram selecionados por edital, considerando critérios como a referência à cultura popular, a criatividade, consciência ambiental, entre outros. Representaram também o Estado a artesã Ana Vitorino Leodério e as Entidades do Setor Artesanal:Associação de Artesanato de MS (Artems), Associação dos Produtores de Artesanato e Artistas Populares de MS (Proart), e União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (Uneart).

Além do artesanato indígena das etnias Kadiwéu e Terena, o público da feira prestigiou outros tradicionais e de arte popular, peças que retratam costumes, tradições e demais referências culturais do estado, produzidas, em grande parte, com matérias primas locais, manifestando a criatividade e a identidade cultural do povo sul-mato-grossense.

Fenearte

Considerada a maior feira de artesanato da América Latina, a Fenearte tem como objetivo valorizar e difundir os saberes tradicionais, estimular o potencial de crescimento dos artesãos e artesãs, funcionando como importante elemento estruturador da Cadeia Produtiva do artesanato local. Durante os 12 dias, as mais significativas criações artesanais do Brasil e do mundo podem ser encontradas no evento.

Este ano a feira recebeu mais de 5 mil expositores distribuídos em 800 espaços em uma área de 30 mil m². Com investimento de R$ 5,5 milhões, o evento gerou cerca de 2,5 mil vagas de empregos temporários, superando a movimentação financeira de R$ 43 milhões da edição passada.

Deixe seu Comentário

Leia Também