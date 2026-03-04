Campo Grande recebe 4Âª ediÃ§Ã£o do Coffee Festival com menus especiais a R$30

Campo Grande se prepara para receber a 4ª edição do Campo Grande Coffee Festival, evento gastronômico que percorre diversas cidades do país e reúne amantes do café em uma celebração de sabores, criatividade e cultura. Entre os dias 13 e 29 de março, quase 30 estabelecimentos participantes oferecerão menus especiais a preço fixo e reduzido de R$30, combinando bebidas e comidas que exploram todo o universo do café.

O festival traz desde clássicos como cappuccino, latte e café coado, até cafés gelados e receitas cremosas, acompanhados de sanduíches, tostadas, folheados, doces finos e delícias de panificação natural. A iniciativa celebra o café, essencial na mesa do brasileiro, e oferece experiências que vão além do sabor.

Além dos menus, a programação inclui atividades gratuitas para o público, como workshops de preparo de cafés especiais, oficinas de chás, palestras, degustações e até o campeonato de latte art, que desafia baristas a criar desenhos com leite sobre o café. Oficinas de fotografia de alimentos também estarão disponíveis, permitindo aos visitantes registrar e compartilhar suas experiências.

O objetivo do festival é impulsionar a economia local, fortalecer o nicho gastronômico da cidade e promover a profissionalização de baristas e confeiteiros.

Para conferir o cardápio completo, empreendimentos participantes ou se inscrever nas atividades, acesse o site do Festival.

