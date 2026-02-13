Carnaval no Shopping Norte Sul terá quatro dias de atividades gratuitas

O Shopping Norte Sul Plaza inicia neste sábado (14) uma programação especial de Carnaval que segue até terça-feira (17), com música, oficinas, atividades infantis e atrações culturais em diferentes espaços do mall. As ações acontecem principalmente no estacionamento, onde foi montado o palco principal, além dos corredores internos.
A abertura, no sábado, começa às 14h com atividades para crianças, como pintura facial em frente à Magazine Luiza e oficinas de customização de máscaras no estacionamento, com apoio do Fort Atacadista. A partir das 17h, haverá oficina de colares havaianos, distribuição de algodão-doce e atividades da Fábrica do Brincar no palco principal. A Cadeira da Beleza, do Boticário, funciona das 11h40 às 19h30.
No domingo (15), das 14h às 20h, o público poderá participar de oficinas de pulseiras, miçangas e máscaras no platô do shopping. A pintura facial ocorre na área interna, entre a Riachuelo e Anita Sport. À noite, a Bateria da G.R.E.S. Vila Carvalho se apresenta no palco principal.
Na segunda-feira (16), a partir das 14h, a programação inclui pintura facial, oficinas e a participação dos personagens do Busão da Alegria. O encerramento será na terça-feira (17), também às 14h, com oficinas, pipoca gratuita no Fort Atacadista e show da Banda Waldomiro Marchinhas.
Além da folia, o shopping segue com praça de alimentação, lojas e cinema em funcionamento normal durante o período. No sábado, segunda e terça, o horário é das 10h às 22h. No domingo, a praça funciona das 11h às 21h; lojas âncoras, das 11h às 20h; demais lojas, das 12h às 20h. Na quarta-feira (18), o funcionamento retorna das 10h às 22h.