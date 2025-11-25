Menu
Cultura

Chef pantaneiro recebe Selo Made in Pantanal

O reconhecimento concedido pelo Sebrae/MS destaca a trajetória de Henrique Soares com a gastronomia regional

25 novembro 2025 - 12h24Sarah Chaves, com assessoria
chef Henrique Soareschef Henrique Soares   (Divulgação)

Em reconhecimento dos negócios alinhados à cultura, à identidade e à sustentabilidade do bioma pantaneiro, o chef Henrique Soares, da HS Gastronomia, recebeu neste fim de semana o Selo Made in Pantanal concedida pelo Sebrae/MS

Para obter o selo, os produto precisam ter sua origem comprovada, e o agraciado atuar de forma formalizada e representar segmentos como gastronomia, artesanato e moda autoral.

Chef e master griller, Henrique construiu sua trajetória com base nas tradições do churrasco pantaneiro, aperfeiçoando técnicas de fogo e lenha e explorando sabores regionais com criatividade. Seu trabalho inclui cortes exóticos como jacaré, avestruz, pato e codorna, além de hambúrgueres autorais que destacam a ousadia e a essência do Pantanal.

Ele comemorou o reconhecimento. “Temos a alma do Pantanal e, com esse apoio, rompemos barreiras para enfrentar desafios em nível local, nacional e global. O selo fortalece nossa história e abre portas para novos mercados”, afirma o chef.

As criações são apresentadas em feiras e eventos gastronômicos de Campo Grande, como a Feira do Bosque da Paz, onde o chef mantém seu tradicional estande. 

A atuação de Henrique ultrapassa fronteiras. Ele figurou entre os cinco melhores assadores do mundo no World Barbecue Championship 2024, realizado no Uruguai, e garantiu vaga no Pan-Americano de Barbecue. Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi o prato com carne de avestruz servido dentro da própria casca do ovo durante um campeonato gastronômico, que chamou atenção do público e da mídia especializada.
 

