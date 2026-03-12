Menu
Cinema gratuito ao ar livre exibe "Minha irmÃ£ e eu" neste sÃ¡bado em parque de Campo Grande

SessÃ£o comeÃ§a Ã s 17h no Parque Villaggio Santa InÃªs, na regiÃ£o Norte, com pipoca e Ã¡gua distribuÃ­das ao pÃºblico

12 marÃ§o 2026 - 15h29Taynara Menezes
Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pela internetOs ingressos sÃ£o gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pela internet   (Foto: ReproduÃ§Ã£o)

Moradores de Campo Grande poderão assistir a uma sessão gratuita de cinema ao ar livre neste sábado (14), às 17h, no Parque Villaggio Santa Inês, localizado na região Norte da cidade. O evento marca a primeira edição do Cine-Park, o filme exibido será a comédia “Minha irmã e eu”, estrelada por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck.

A trama acompanha as irmãs Mirian e Mirelly, que precisam deixar as diferenças de lado quando a mãe desaparece. As duas partem juntas em uma viagem para encontrá-la, em uma jornada que acaba mudando suas vidas.

Como a sessão será realizada ao ar livre, a organização orienta que o público leve cadeiras, banquinhos ou cangas para acompanhar o filme com mais conforto. Durante o evento, pipoca e água serão distribuídas gratuitamente.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pela internet, clicando aqui. O parque foi inaugurado há um ano e se tornou um espaço utilizado pela comunidade para atividades esportivas, lazer e convivência.

