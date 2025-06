Com Léo Santana confirmado, Pantaneta 2025 é lançada oficialmente

A tradicional Pantaneta, uma das festas mais antigas e icônicas do Mato Grosso do Sul, foi oficialmente relançada nesta terça-feira (17), em um evento no Gran Murano Buffet, em Campo Grande.

A festa, que nasceu em 1997 e retornou com força total após um período de pausa, promete, em 2025, a sua maior edição de todos os tempos, marcada para os dias 10 e 11 de outubro, em Aquidauana.

O lançamento oficial reuniu autoridades, empresários e personalidades da cultura sul-mato-grossense. Com direito a um show da banda Samba Pop.

Nesta nova fase, a Pantaneta ganha roupagem moderna, projeção nacional e estrutura ampliada, com expectativa de público de até 20 mil pessoas por dia. Vale ressaltar que o evento já integra o Calendário Oficial de Festas do Estado.

As atrações principais da Pantaneta 2025 já estão confirmadas: Léo Santana, Danilo e Davi, DJ Jiraya Uai e Reinaldinho (ex-Terra Samba).

O baiano se apresentará no dia 10 de outubro. Já Danilo e Davi serão a atração do dia 11, ao lado de Reinaldinho e DJ Jiraya Uai.

