Comissão do Senado aprova a criação do Dia Nacional do Funk

A Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (2), o projeto de lei (PL) nº 2.229/2021, que institui 12 de julho como o Dia Nacional do Funk. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para sanção presidencial.

Durante a reunião do colegiado, o projeto recebeu voto favorável da relatora, senadora Janaína Farias (PT-CE), além de ter a criação da data defendida pelo líder no Senado do Partido Liberal (PL), Carlos Portinho (PL-RJ).

O senador fluminense relembrou a época em que trabalhou como DJ durante a adolescência. “Posso dizer que eu fui influenciado, porque quando era garoto, depois do colégio, ligava a TV e estava lá o Furacão 2.000, e eu achava impressionante a capacidade de composição e a experiência”, relembrou.

A escolha da data remonta ao Baile da Pesada, feito em 12 de julho de 1970 no Canecão, casa de shows carioca.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também