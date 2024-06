Concurso literário que dará R$ 20 mil em prêmio está com inscrições abertas

As inscrições para o concurso literário da 36ª Noite da Poesia realizada pela União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, podem ser realizadas até a meia-noite do dia 30 de junho de 2024.

A 36ª Noite da Poesia acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto, prometendo uma programação rica e diversificada que contém a entrega dos prêmios aos vencedores do concurso no último dia, além de oficinas literárias, palestras e diversas atividades culturais. Haverá espaços destinados à gastronomia e à venda de livros.

Os três melhores poemas de duas categorias distintas: autores nacionais e autores sul-mato-grossenses serão premiados. O primeiro lugar de cada categoria recebe R$ 5.000,00, e o segundo leva R$ 3 mil para casa, enquanto terceiro colocado fica com R$ 2 mil.

Com essa premiação, a organização do evento busca reconhecer e valorizar os talentos literários emergentes e consolidados no cenário nacional.

As inscrições são gratuitas e abertas a todos, sem restrição de idade, e aceita inscrições de brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros residentes no país. A única exigência é que os poemas sejam escritos em Língua Portuguesa. Acesse o link https://www.ubems.org.br/ .

36ª Noite da Poesia

Este ano, o evento trará duas convidadas de destaque: as poetas Nina Rizzi e Ryane Leão.

Nina, recentemente selecionada pela Biblioteca de África e da Diáspora Africana, conduzirá uma oficina na noite do dia 30.

Já Ryane Leão, autora best-seller, oferecerá uma oficina na manhã do dia 31 e, à noite, dará uma palestra antes da cerimônia de premiação.

"Uma das frases da Ryane Leão é que 'Todas as revoluções que eu desejo começam em mim'. E a expectativa é de que o evento mantenha sua tradição e possa também, cada vez mais, dialogar com as novas forças poéticas que geram identificação em diferentes gerações e grupos de pessoas", pontua Dáfini Lisboa, presidente da UBE/MS e que está à frente da organização da 36ª Noite da Poesia.

Os detalhes sobre o local serão divulgados em breve.

