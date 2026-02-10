Menu
Cultura

Curso gratuito de viola caipira está com vagas abertas no Sesc Corumbá

As inscrições já estão disponíveis e aulas atendem diferentes idades e níveis de experiência

10 fevereiro 2026 - 09h22Sarah Chaves
Curso de Viola do SescCurso de Viola do Sesc   (Divulgação/Sesc)

O Sesc Corumbá abriu inscrições para o Curso Gratuito de Viola Caipira, com início das aulas previsto para o dia 2 de março de 2026. As matrículas já podem ser feitas e as vagas são limitadas. O curso inclui o empréstimo do instrumento musical e é voltado a pessoas de diferentes idades e níveis de conhecimento.

As aulas serão realizadas em diferentes dias e horários ao longo da semana. Às segundas e quartas-feiras, os encontros ocorrem das 18h às 19h para alunos remanescentes e das 19h às 20h30 para a Orquestra de Viola Caipira. Já às terças e quintas-feiras, há turmas destinadas a jovens de 13 a 18 anos com conhecimento musical, das 17h30 às 18h30, além de duas turmas de iniciação à viola caipira, das 18h30 às 19h30 e das 19h30 às 20h30.

As inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 9 8200-0232 ou presencialmente no Sesc Corumbá, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 493, no Centro, com atendimento das 13h às 17h.

O Sesc integra o Sistema Comércio MS, formado por Fecomércio MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais, presidido por Edison Araújo e administrado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

