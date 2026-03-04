Daniel Ã© mais uma atraÃ§Ã£o confirmada na Expogrande 2026

A maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul, a Expogrande, teve mais uma grande atração confirmada nesta quarta-feira (4), o cantor Daniel, que promete emocionar o público com seus maiores sucessos, como “Adoro Amar Você”, “Estou Apaixonado” e “Só Dá Você na Minha Vida”.

A informação foi divulgada pela Dut’s Entretenimento e rapidamente repercutiu nas redes sociais, com fãs comemorando a presença do artista que é referência da música sertaneja no Brasil.

A Expogrande 2026 será realizada entre os dias 9 e 19 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, e promete reunir entretenimento, negócios e inovação. Até o momento, os valores e o início das vendas dos ingressos ainda não foram divulgados.

O evento é promovido pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), que destacou que a feira retorna este ano ainda mais forte, unindo tradição agropecuária e atrações de grande porte para o público sul-mato-grossense.

