Daniela Albuquerque faz especial sobre o Pantanal e pede fim das queimadas

A apresentadora Daniela Albuquerque, 38 anos, voltou a Mato Grosso do Sul, para fazer uma reportagem especial que gravou pela RedeTV News, onde é mostrada as belezas naturais da região onde passou parte de sua vida. A família dela mora ate hoje no mesmo lugar.

A gravação, que será exibida na quarta-feira (21) a partir das 19h30, faz parte de uma série sobre o Pantanal e será exibida no telejornal da emissora. O especial mostra um panorama do bioma, ações de organizações não governamentais e de voluntários para controle de focos de incêndio e resgate de animais.

“Tenho acompanhado com muita dor no coração as queimadas que tem destruído nosso Pantanal. Nasci no Mato Grosso do Sul, um dos berços do Pantanal, e sou testemunha da importância desse bioma”, explica ela.

