É DO BRASIL! Fernanda Torres vence Globo de Ouro de melhor atriz por 'Ainda Estou Aqui'

A atriz brasileira Fernandes Torres fez história ao ganhar o Globo de Ouro de Melhor Atriz por conta da sua atuação no drama 'Ainda Estou Aqui'. A premiação aconteceu durante a noite de domingo (5).

Com produção original da Globoplay, Fernanda reviveu a história real de Eunice Paiva, advogada e mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva (Selton Mello). A narrativa mostra os 40 anos de Eunice tentando saber o que teria acontecido com seu marido, após ele ter sido levado durante a ditadura militar no Brasil.

Essa é a primeira vez que o Brasil vence uma categoria no Globo de Ouro desde 1999, quando o filme 'Central do Brasil' ganhou como melhor filme de língua estrangeira. Coincidência ou não, os dois dramas foram dirigidos por Walter Salles e protagonizado pela atriz Fernanda Montenegro. Ela também faz uma participação em 'Ainda Estou Aqui', representando Eunice em seus últimos anos de vida no longa-metragem.

Apesar de ter sido indicado a categoria de melhor filme em língua não inglesa, Ainda Estou Aqui não conseguiu a estatueta, que ficou com o francês 'Emilia Pérez', o maior indicado da noite.

